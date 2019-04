Le chiffre d’affaires global du secteur des télécommunications a progressé au terme de l’exercice de 9,3% en une année, passant de 2,7 en 2017 à 3 milliards de dinars en 2018.

“Le quatrième trimestre de l’année 2018 a été marqué par une croissance significative de 12,4% du chiffre d’affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) par rapport au quatrième trimestre de 2017, ce qui représente un bon signe pour le développement du secteur en 2019”, souligne le rapport de l’INT.

L’importante progression des revenus est boostée par le développement des abonnements et des services DATA, fixe (+25,9% en un an) et mobile (+17,3% en un an).

Si les abonnements mobiles n’ont progressé en un an que de 3,1%, la téléphonie fixe a progressé de 17%.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint pour la première fois le seuil de 43,4% à la fin du quatrième trimestre de 2018, enregistrant ainsi une hausse de 5,5 points en un an. Les abonnements postpayés représente 62,6% du parc fixe total.

Parallèlement à l’augmentation de la téléphonie fixe, l’équipement des ménages en DATA fixe a progressé de 6,5 points en un an, avec un taux de pénétration qui passe de 28% fin 2017 à 34,5% fin 2018.

Au terme du quatrième trimestre de 2018, Tunisie Télécom reste leader de la téléphonie fixe avec une part de marché de 76%, suivi par Ooredoo Tunisie avec une part de 16,6% et Orange Tunisie avec 7,4%.