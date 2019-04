L’application de la loi relative à l’augmentation de l’âge de la retraite permettra de réduire le déficit de la CNRPS de seulement 60 MD en 2020

“Les mesures prônées par la loi sur l’augmentation de l’âge de la retraite permettront de réduire le déficit de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) de 280 millions de dinars (MDT) fin 2019 et de 60 MDT en 2020”. C’est ce qu’a indiqué Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, lors d’une conférence de presse tenue vendredi au siège du ministère des Affaires sociales, consacrée à la loi relative à l’augmentation de l’âge de départ à la retraite.

le ministre a précisé que la loi n°12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, adoptée mercredi à l’ARP, comporte de nombreuses mesures relatives à l’augmentation d’une manière progressive de l’âge de la retraite et la hausse des cotisations des salariés et des travailleurs à la CNRPS. Il a ajouté que ces mesures permettront de garantir à la Caisse des recettes de 800 MDT en 2020.

Il a souligné que toutes les dispositions de la loi ont été discutées et adoptées avec le consentement de toutes les parties intervenantes, ajoutant que le débat a duré plus d’une année au sein de la commission sectorielle tripartite de protection sociale.

Le ministre des Affaires sociales a affirmé que cette commission a mis au point des mesures visant à impulser le régime de sécurité sociale en Tunisie dont notamment la diversification des sources de financement, surtout a-t-il dit, que le système de retraite basé sur les cotisations des salariés et des employeurs ne suffit plus.

S’agissant de la diversification des sources de financements, il a évoqué la création de “la contribution sociale solidaire” au profit des Caisses sociales dans le budget de 2018 . “D’autres propositions et mesures ont été présentées à l’occasion des débats budgétaires de 2019, qui entreront en vigueur à partir de 2020”, a-t-il ajouté.

Concernant le volet de la gouvernance qu’il considère important pour rétablir l’équilibre du régime de la sécurité sociale, Trabelsi a indiqué que les efforts sont déployés pour accélérer le payement des dus dans les secteurs public et privé à travers le recouvrement des dettes des employeurs au profit de la CNRPS.

Il a relevé qu’il a été convenu d’élargir la couverture sociale dans le secteur privé, la création d’un conseil supérieur de financement de la protection sociale qui assume un rôle de suivi des caisses sociales et présente des propositions concrètes pour la promotion de leur services.