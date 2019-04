Un décret ministériel a été émis par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Salim Khalbous, fixant l’organisation des études et des examens de la filière Licence et master en éducation et enseignement du système “LMD” et stipulant la limitation de la durée des études pour l’obtention de ce diplôme, à 3 années d’enseignement supérieur.

En vertu de ce décret ministériel, publié au JORT le 2 avril 2019, dans son chapitre 5, seront acceptés à l’inscription à la première année de Licence appliquée en éducation et enseignement, les bacheliers ou bien les détenteurs d’un diplôme étranger équivalent, après avoir réussi un test d’admission préliminaire.

La licence en question prévoit une formation en sciences humaines et sociales, ainsi qu’en matière d’éducation et d’enseignement, unique issue de cette formation, selon le décret qui a fixé la durée d’étude relative à ce diplôme, à six semestres pendant lesquelles l’étudiant reçoit une formation théorique et pratique.

Les étudiants seront appelés à suivre des unités pédagogiques comprenant les langues arabe, française et anglaise, des unités scientifiques dont les sciences naturelles, la physique et la chimie, en outre des sciences humaines qui intègre une unité traitant du droit de l’Homme et du droit de l’Enfant.

Le sixième et dernier semestre sera consacré à une formation sur le métier d’enseignement ainsi que sur l’évaluation éducative, l’éthique du métier et les législations en la matière.

Cette décision coïncide avec la publication, mercredi 3 courant, par le ministère de l’Enseignement supérieur d’un communiqué qui souligne qu’aucune décision finale n’a été prise quant à l’exclusivité de recrutement pour les diplômés de la licence appliquée en éducation et enseignement, en respect du principe de l’égalité des chances entre les candidats.

De son côté, le ministère de l’Education précise dans un communiqué publié mardi 2 courant que le projet de la filière Licence et master en éducation et enseignement a pour objectif de renforcer le secteur de l’éducation, notamment au niveau de la qualité, dans le cadre d’un partenariat entre les ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.