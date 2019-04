Dans le cadre de la 5ème édition du “Tunisia Economic Forum” qui se tiendra le 11 Avril 2019 à la Maison de l’Entreprise, l’IACE (Institut arabe des chefs d’entreprise) publiera une étude sur le système portuaire tunisien et proposera un plan d’actions stratégiques portuaires.

Ce plan d’action, issu d’une démarche collaborative menée avec les représentants des secteurs privé et public, vise l’amélioration de la qualité du système portuaire et son efficacité, et portera sur 50 recommandations, annonce un communique de l’IACE publié jeudi.

Evoquant l’importance de système portuaire, l’IACE rappelle qu’une bonne connectivité aux réseaux de transport domestiques et mondiaux, ainsi qu’un bon accès aux marchés extérieurs, “repose inéluctablement sur des services portuaires, maritimes et logistiques compétitifs, fiables et sûrs”.

De plus, les exigences organisationnelles d’un port de commerce, l’efficacité de sa gouvernance, la disponibilité et le développement des plateformes logistiques, “constituent des éléments stratégiques fondamentaux à prendre en considération pour favoriser la compétitivité portuaire et accroître sa capacité d’attrait pour les nouveaux trafics”, souligne encore la même source.

“Tunisia Economic Forum” qui se tiendra sous le thème “Les Infrastructures de connectivité?: qualité et efficience” verra la participation de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des chefs d’entreprises et des professionnels du secteur des infrastructures pour débattre autour de cette question à travers trois panels.

Le premier permettra de débattre de la qualité de l’Infrastructure maritime, le deuxième traitera de la qualité de l’infrastructure terrestre, alors que le troisième se focalisera sur le plan stratégique à mettre en place pour une infrastructure de connectivité.