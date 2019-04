Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche indique que les exportations des fruits ont augmenté de 133% entre le 2 janvier et le 3 avril 2019.

Les recettes des exportations des fruits ont augmenté de 49% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les quantités des fruits exportés, jusqu’au 3 avril, ont atteint plus de 581 tonnes pour atteindre une valeur de 4,1 millions de dinars contre 248,9 tonnes et une valeur de 2,7 MDT au cours de la même période de la saison écoulée.

Selon les chiffres du ministère, les framboises sont les fruits les plus exportés et occupent la première place des exportations soit 98 tonnes (1,768 MDT) exportés vers l’Allemagne, la France et les Emirats arabes Unis.