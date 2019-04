La compétitivité de l’économie tunisienne, l’environnement des affaires, le taux de change et les échanges extérieurs de la Tunisie ont été au cœur d’une réunion tenue jeudi 4 avril 2019, entre le vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi, et une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par la directrice adjointe du département Moyen-Orient et Asie Centrale au FMI, Taline Koranchelian.

D’après, l’organisation patronale, la réunion tenue en présence du chef de Mission pour la Tunisie, Bjoern Rother, du représentant du FMI en Tunisie, Jerôme Vacher, et du président de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement, Hosni Boufaden, a été également l’occasion pour discuter de la situation actuelle ainsi que des perspectives économiques de la Tunisie et des reformes économiques engagées pour surmonter les difficultés actuelles.

Elloumi a, mis l’accent sur l’importance pour l’entreprise tunisienne de la maîtrise des facteurs de production notamment l’énergie, le TMM, le coût du financement et la nécessité d’améliorer la compétitivité des entreprise en général.

Boufaden a, quant à lui, présenté aux membres de la délégation du FMI, la situation et la reprise enregistrée, dans le secteur du textile et de l’habillement ainsi que le pacte textile et habillement signé le 21 février 2019, entre le gouvernement et les professionnels du secteur.