Selon le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, les cotisations au titre des régimes de retraite à la charge des employés augmenteront de 1%, et ce en application de la loi adoptée mercredi 3 avril, lors d’une plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qui prévoit l’augmentation de l’âge du départ à la retraite.

Après l’adoption de la loi portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, Trabelsi a précisé que cette augmentation concerne uniquement les employeurs et les employés, et ne sera donc pas appliquée aux salariés déjà partis à la retraite.

Il a expliqué que la loi stipule l’augmentation des contributions au titre des régimes de retraite de 3%, dont 2% à la charge de l’employeur (à partir du premier jour du mois consécutif à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi), tandis que la contribution des employés de 1% elle sera appliquée à compter de janvier 2020.

La contribution de solidarité sociale appliquée aux employeurs, aux employés et aux retraités pour le financement des Caisses sociales, et dont la valeur a été fixée à 1% par la loi de finance 2018, sera maintenue.

Trabelsi estime que le financement du système de retraite nécessite un effort national, et que la décision d’augmenter la part des contributions à la retraite vise à apporter un certain équilibre financier, notamment à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et à fournir les fonds nécessaires pour le versement des pensions des retraités.

Le ministre des Affaires sociales souligne que le gouvernement envisage d’introduire plusieurs réformes au système de prévoyance sociale en Tunisie. Pour ce faire, une instance supérieure sera créée et présidée par le chef de gouvernement, avec pour mission d’entrevoir de nouvelles sources de financement pour les Caisses sociales, en dehors de l’augmentation de la valeur des contributions.

A noter que la Tunisie compte environ 900.000 retraités.