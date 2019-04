Les participants à la 8ème édition du Forum des affaires sino-arabe et à la 6ème session de la conférence des investissements, tenus mardi 2 avril à Tunis, ont appelé au renforcement de la coopération dans des projets d’infrastructures (routes, chemins de fer, ports, production d’électricité…), “des projets qui pourraient contribuer au développement socio-économique dans les pays arabes et aussi en Chine”.

Dans leur “Déclaration de Tunis”, les délégations arabes et chinoises ont souligné la nécessité de soutenir les petites et moyennes entreprises arabes et chinoises pour plus de chances de croissance, notamment à travers le partenariat public-privé (PPP).

Parmi les domaines de coopération, il y a lieu de citer la technologie numérique, l’intelligence artificielle, le commerce électronique pour une infrastructure numérique de haute qualité.

Il s’agit aussi de promouvoir les échanges entre les institutions de recherche et d’étude, et de renforcer les capacités pour faire face aux défis de la 4ème révolution industrielle.

Les 600 participants à ce forum ont mis également en exergue l’impératif de renforcer la coopération sino-arabe dans le domaine financier et de booster la coopération entre les établissements de contrôle.

Par ailleurs, les conférenciers se sont focalisés sur la coopération entre les organisations agricoles, l’incitation au transfert de la technologie et des activités de la recherche et de développement commun ainsi que sur la coopération dans la création des projets agricoles, en développant les secteurs agricole, industriel et technologique.

Placée sous le thème “la participation des opportunités de coopération et la réalisation des visions de développement”, cette rencontre vise à booster la coopération économique et commerciale et à renforcer la croissance économique et sociale, y compris dans le cadre de l”initiative “la Ceinture et la Route”.

Le prochain forum (9ème édition) des affaires sino-arabes et la 6ème session de la conférence des investissements se tiendront en Chine en 2021.