Le ministère de l’Education indique que le recrutement d’universitaires qui ne sont pas titulaires d’un diplôme dans la filière “licence et master en éducation et enseignement” dans les établissements éducatifs n’est pas exclu.

Dans un communiqué rendu public mardi 2 avril 2019, il précise que le projet de la filière “Licence et master en éducation et enseignement” a pour objectif de renforcer le secteur de l’éducation notamment au niveau de la qualité, dans le cadre d’un partenariat entre les ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

L’inspecteur général de l’éducation et coordinateur du projet “licence et master en éducation et enseignement”, Khemaies Bouali, avait indiqué en marge d’une conférence organisée le 28 mars dernier que ce projet permettra aux nouveaux bacheliers de choisir cette nouvelle filière à partir de l’année prochaine.

“Le projet de cette nouvelle filière qui sera adopté le mois de mai prochain vise à former un groupe composé de 6500 universitaires jusqu’à 2024 dans plusieurs spécialités a-t-il assuré, ajoutant que ce groupe d’universitaires sera recruté par le ministère de l’éducation immédiatement après l’obtention du diplôme.