Un groupe de jeunes créateurs sont candidats à l’obtention du premier label de start up act qui sera lancé ce vendredi 5 avril 2019. C’est ce qu’a annoncé, mardi 2 avril, Youssef Chahed, le chef du gouvernement, à l’ouverture de la troisième édition de Tunisia Digital Summit 2019 (2 et 3 avril à Tunis).

Chahed a aussi annoncé le lancement, le 20 courant, de “la carte vitale” de soins électroniques “LABES” qui permettra aux assurés sociaux de bénéficier de services en ligne et de suivre l’avancement de leurs dossiers.

Il a précisé que plus de 900.000 “cartes sociales” destinées aux familles démunies sont aussi en cours de réalisation.

Chahed a souligné que la transformation digitale est actuellement une priorité du gouvernement qui œuvre à mettre en place un modèle économique basé sur l’innovation et la créativité. Et pour étayer ses dires, le chef du gouvernement cite une série de mesures prises au cours de ces deux dernières années, comme le renforcement de la loi à travers la promulgation du startup act et l’adoption prochainement du Code du numérique par le conseil des ministres.

L’objectif est de créer un écosystème favorable pour les startups tunisiennes et l’internationalisation des services.

Chahed a rappelé que la loi de finances de 2019 a inclus la réduction de 19 à 7% de la TVA sur les services téléphoniques et internet en faveur des consommateurs et généralisé l’utilisation des TIC.

Il a ajouté que pour lutter contre la corruption et l’évasion fiscale, il ne sera plus possible de payer en argent liquide à partir de 10.000 dinars, à compter du 1er juin prochain.

Par ailleurs, un comité de suivi a été mis en place pour contrôler l’avancement des projets de transformation digitale dans tous les ministères, a-t-il dit soulignant que le gap entre les pays développés et les pays en voie de développement ne peut être dépassé aujourd’hui que par la digitalisation, sachant que la Tunisie dispose d’un potentiel humain hautement qualifié dans le domaine du numérique.

Chahed a, en outre, signalé qu’à partir de septembre prochain tous les achats publics se feront de manière numérisée sur le système d’achat public en ligne TUNEPS.

Dans le secteur de l’éducation, le chef du gouvernement a signalé que plus de 900 mille élèves du secondaire se sont inscrits, l’année dernière, à distance et environ 2 millions d’élèves du primaire au secondaire le feront cette année.

Dans le domaine de la santé, Chahed a indiqué que plus de 100 millions de dinars seront consacrés à un nouveau programme pour la prise de rendez-vous à distance qui démarrera au mois d’avril en cours, outre le démarrage de la télémédecine dans les prochains jours dans certains hôpitaux.

Il a, également, signalé que la distribution automatique des médicaments permettra aussi de réduire le coût des médicaments de 30%en plus de la digitalisation des dossiers médicaux et autres projets de digitalisation.

Chahed a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement d’appuyer le secteur de l’économie numérique et la transformation digitale, signalant que la digitalisation rencontre, malheureusement beaucoup de résistance de la part de l’administration.

Dans ce contexte, Anouar Maarouf, ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique a souligné que la transformation digitale est une responsabilité commune (entreprises publiques, privées, société civile et même citoyens).

Maarouf a mis l’accent sur l’importance de la transformation digitale dans l’amélioration de la compétitivité et la garantie de la transparence.

A noter que près de 1.000 chefs d’entreprises, décideurs, startupeurs, étudiants et spécialistes en nouvelles technologies prennent part à la troisième édition de Tunisia Digital Summit 2019.