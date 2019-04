La rubrique de l’agence TAP “Zoom sur les régions”, un produit lancé depuis un peu plus d’une année en partenariat avec la Fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, s’intéresse cette semaine au gouvernorat du Kef.

Une équipe de journalistes du siège de l’agence et de ses bureaux régionaux est en déplacement au Kef du 1er au 6 avril 2019; un qui constitue la septième étape de cette expérience après les gouvernorats de Sfax, Gafsa, Mahdia, Béja, Siliana et Tataouine.

La séance d’ouverture de cette nouvelle session, tenue lundi 1er avril, en présence des représentants des parties organisatrices et des journalistes, a mis l’accent sur les actions accomplies dans le cadre de la coopération entre l’agence TAP et la Fondation Konrad Adenauer, ayant pour but de renforcer l’information régionale et de proximité au sein de l’agence, la formation des journalistes dans le “mobile journalism” et l’acquisition de matériels et autres.

“Il s’agit d’un modèle de coopération réussi et fructueux “, a indiqué le Représentant adjoint du Bureau de la Fondation Konrad Adenauer à Tunis, Yanosch Lipowsky, à cette occasion. Pour le responsable allemand, le modèle de coopération avec l’agence TAP s’insère dans le droit fil de la stratégie de la Fondation en matière de soutien et de consolidation du processus de décentralisation et de démocratie en Tunisie.

Pour sa part, le directeur des relations extérieures de l’agence TAP, Chaouki Aloui, s’est félicité du niveau de la coopération bilatérale entre l’agence et la Fondation, soulignant l’impact positif du programme “Zoom Régions” sur l’offre d’information de l’agence.

Il a passé en revue les divers aspects de cette coopération qui a, particulièrement, profité aux domaines de l’information régionale et de la formation des journalistes dans le mobile journalism.

Il a annoncé l’organisation par la TAP et la Fondation d’un séminaire international sur les expériences des agences de presse méditerranéennes en production vidéo, les 17 et 18 juin prochain à Tunis. Plusieurs agences des deux rives de la Méditerranée prendront part à cette manifestation d’envergure internationale.

Le programme de la session ” Zoom Régions ” du gouvernorat du Kef comporte une série de productions journalistiques autour de thématiques diverses. Ces travaux consistent en des genres journalistiques variés (couvertures, reportages, portraits, enquêtes…).

Parmi les sujets qui seront couverts : la mobilisation des ressources hydrauliques et les barrages au Kef, la production végétale et animale, le secteur forestier, l’infrastructure et les services de santé, les difficultés de femmes et de jeunes en milieu rural, les perspectives du secteur minier dans la région, le commerce anarchique et la contrebande dans les zones frontalières.