L’activité touristique dans le gouvernorat de Tozeur a connu, au cours des vacances printanières, une vraie dynamique félicitée par les professionnels du secteur dans la région.

Toutefois, ils ont appelé à œuvrer davantage pour une activité non pas saisonnière mais continue toute au long de l’année, surtout avec l’organisation de plusieurs festivals et événements capables d’attirer des festivaliers des quatre coins du monde.

Néji Amara, chauffeur de voiture de tourisme, a appelé les autorités à œuvrer pour la reprise et le renforcement des vols (internes et de l’étranger) vers l’aéroport de Tozeur-Nefta, appelant les tours opérateurs à promouvoir davantage les sites touristiques de la région.

Il a également incité les agences de voyages a également programmé plus de tournées et visites touristiques dans la ville ce qui est de nature à créer plus de dynamique dans les quartiers de la Médina.

Mohamed Nasr, président du syndicat des commerçants des produits de l’artisanat, a exhorté les autorités régionales à diversifier les manifestations, pendant les vacances hivernales et printanières, pour assurer plus d’arrivées touristiques à Tozeur.

De son côté, Yasser Saouf, commissaire régional au tourisme, a fait remarquer que l’appel des professionnels à organiser des évènements, durant toute l’année, est en cours d’examen par le ministère du tourisme.

Il a indiqué que l’aéroport de Tozeur-Nefta n’a pas encore retrouvé son rythme enregistré lors de la dernière décennie notamment au niveau des vols au départ de l’étranger outre la perturbation au niveau des vols internes due au manque de la flotte d’avions.