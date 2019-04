L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé, lundi, les autorités à accélérer l’augmentation de la subvention des hydrocarbures au profit des secteurs de l’agriculture et de la pêche et la révision des prix de référence de plusieurs produits à l’instar des céréales, du lait, des volailles, des tomates et des pommes de terre, pour atténuer les répercussions de la récente augmentation des prix des hydrocarbures sur ces secteurs.

L’UTAP qui s’est dite surprise de la décision du ministère de l’Industrie et des PME d’augmenter les prix des hydrocarbures, a expliqué, dans un communiqué, que les hydrocarbures représente un facteur coût important pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche, et qu’une telle augmentation va aggraver les pertes des agriculteurs et pêcheurs et alourdir leurs dettes.

Elle a, par ailleurs, considéré que cette augmentation se répercutera également sur le pouvoir d’achat des citoyens et sur le niveau de l’inflation face surtout à la politique d’importation et de plafonnement des prix adoptée par le ministère du Commerce.

L’UTAP a ainsi affirmé que ses structures se réservent le droit de recourir à toutes les formes légales de protestation contre cette nouvelle augmentation des prix des hydrocarbures.