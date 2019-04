Dans un communiqué rendu public lundi 1er avril 2019 suite à la récente hausse des prix des carburants (entrée en vigueur hier dimanche 31 mars 2019), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la CONECT désapprouvent ces augmentations et appellent le gouvernement à les geler.

L’UTICA se dit étonner de ces augmentations malgré les déclarations du ministre de l’Industrie et des PME, il y a quelques jours, dans lesquelles il avait assuré que le gouvernement n’envisage pas pour le moment une augmentation des prix des carburants.

L’UTICA considère que cette augmentation aura des graves conséquences sur la pérennité et la compétitivité des entreprises et sur le secteur industriel, rappelant que l’organisation a toujours mis en garde contre les retombées “catastrophiques” de ces augmentations successives et anarchiques sur le tissu industriel national et sur plusieurs métiers.

L’organisation patronale indique que la hausse des tarifs des carburants augmentera les problèmes des professionnels du secteur de transport de personnes et des marchandises “qui ne sont plus capables de couvrir leurs dépenses et satisfaire leurs engagements à cause de ces augmentations répétitives”.

L’UTICA regrette son exclusion de la prise de décision malgré la formation d’un comité mixte entre le gouvernement et l’UTICA pour l’examen des prix de l’énergie.

Pour sa part, le Groupement du transport et de la logistique de la CONECT et l’Union nationale des taxis attirent l’attention sur les graves conséquences de la nouvelle augmentation des prix du carburant sur le secteur du transport des personnes (taxis et voitures de louage), le transport de marchandises et tous les intervenants dans le secteur de manière directe et indirecte.