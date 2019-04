Le groupe TELNET a organisé, lundi 1er avril 2019 au Centre de recherche en numérique de Sfax, une cérémonie de signature du contrat de lancement de «Challenge ONE» par la fusée russe «SOYUZ-2».

Une délégation du lanceur russe SOYUZ-2 a fait le déplacement fin mars pour officialiser le partenariat, en vue d’un lancement courant 2020.

La cérémonie de signature dudit contrat a été officialisée par Mohamed FRIKHA, CEO du groupe TELNET, et Alexander V. SERKIN, CEO de GK Launch Services.

Ce projet de lancement de «Challenge ONE» s’inscrit dans le cadre de la recherche scientifique et de l’innovation et vise la validation de concepts dans les nouvelles technologies et le développement d’applications associées pour les élargir à l’échelle universelle par le lancement d’une constellation de 30 satellites.

Un an après la première annonce du projet de son satellite, TELNET a exposé les accomplissements de ses équipes par la démonstration in-lab de la première version de «CHALLENGE ONE».

Egalement à cette occasion, le groupe TELNET et le Centre de recherche en numérique de Sfax ont signé une convention de collaboration dans le domaine de l’aérospatial.

A propos de TELNET

TELNET est un groupe de sociétés fondé en 1994, certifié ISO9001 et TL9000, reconnu pour ses compétences et son expertise en matière de recherche et développement en ingénierie de produits, en génie électronique et mécanique dans différents domaines tels que : télécommunications, multimédia, énergie, monétique et aérospatial.

A propos de GK Launch Services

GK Launch Services est un opérateur de lancements commerciaux. La société a été créée à la suite d’une décision de Roscosmos et est autorisée à conclure des contrats commerciaux pour le lancement d’engins spatiaux utilisant des lanceurs de la famille SOYUZ-2 provenant des ports spatiaux russes.