Le président du Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, a appelé, dimanche 31 mars 2019, les pays arabes à “soutenir le gouvernement légitime de son pays pour relever les défis auxquels il est confronté dans les domaines humanitaire, de services et de reconstruction et pour éliminer les conséquences psychologiques et sociales de la guerre imposées par les milices contre leurs frères yéménites”.

Dans son allocution aux travaux du 30ème Sommet arabe de Tunis, le président yéménite a souligné les défis majeurs auxquels font face les arabes, ce qui commande, d’après lui, de resserrer le rang arabe pour les surmonter et atteindre les objectifs auxquels aspirent les peuples de la région.

A cet égard, il a cité la cause palestinienne qui doit bénéficier, selon lui, d’un surcroît d’intérêt dans le sens du rétablissement du peuple palestinien dans la plénitude de ses droits à un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods pour Capitale.

Il s’agit également, selon le président Yéménite, de trouver des solutions aux crises et conflits qui prévalent notamment en Syrie, en Libye, en Irak, au Liban et au Soudan, de manière à consacrer la cohésion arabe et de mettre un terme aux menaces qui les guettent.

Le président Mansour Hadi a affirmé, à cet égard, que “le Yémen rejette toute violation des droits du peuple Syrien et de ses territoires occupés au Golan”.

Et d’ajouter que le monde arabe “continue à faire face à des défis et dangers énormes visant à l’enfoncer encore plus dans des crises et des guerres qui entravent sa marche de développement, de progrès et de prospérité”.

Il a évoqué “la tragédie vécue par les Yéménites suite au coup d’Etat perpétré par les milices boutis armées soutenues par l’Iran”, affirmant que ces milices ont pris d’assaut le pays et détruit ses institutions de manière à saper les fondements de l’Etat et le consensus issu du dialogue national sur la voie de la construction d’un Etat yéménite uni.

Les travaux du Sommet arabe de Tunis constitueront une date historique qui restera gravée dans la mémoire, a encore dit le président Yéménite, exprimant la gratitude du Yémen envers la Coalition pour le soutien de la légitimité au Yémen.

Il a rappelé l’opération “Tempête décisive” au Yémen (26 mars 2015), menée par l’Arabie saoudite avec la participation de dix pays arabes, “pour soutenir la légitimité du pouvoir et du peuple Yéménites face au complot des milices houthis” qu’il qualifie de “sectaires et de terroristes”.

“Le pouvoir légitime au Yémen reste ouvert à toute initiative de paix”, a fait savoir Mansour Hadi, citant à cet égard, “les efforts constants déployés afin de mettre fin à la souffrance du peuple Yéménite et les multiples négociations menées sous les auspices de l’organisation onusienne “.

Il a cependant évoqué le rôle des milices houthis qui “ont constamment œuvré à faire échouer les négociations, tout en refusant d’appliquer les différents accords convenus, dont le dernier en date celui de la Suède”.

“Quatre mois après la conclusion de l’accord de Suède rien n’a été appliqué”, a-t-il regretté mettant en cause “les milices qui refusent toujours de se retirer de la ville d’Al Hodeïda et ses ports et de libérer les prisonniers et personnes détenues”.