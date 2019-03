Les travaux de la 30e session du sommet de la Ligue des Etats arabes se sont ouverts, dimanche, à Tunis, en présence des chefs d’Etat et de délégation arabes, ainsi que de représentants d’organisations internationales.

A l’ordre du jour, la lutte antiterroriste, la cause palestinienne, le retour ou non de la Syrie dans le giron arabe, la préservation de l’intégrité territoriale de la Libye et de l’Irak, le règlement de la crise humanitaire au Yémen et le dossier du Golan.

Le Sommet arabe de Tunis devrait apporter des réponses efficaces aux multiples crises qui secouent la région et ressouder les rangs des Etats membres affaiblis par des conflits internes.