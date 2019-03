Trois pièces tunisiennes parmi sept œuvres de Tunisie en compétition officielle ont été primées lors de la première édition du Festival Ezzeddine Gannoun pour le théâtre, clôturée dans la soirée de vendredi 29 mars à au théâtre El Hamra à Tunis.

La première et la seconde récompenses du festival sont baptisées aux noms des créateurs tunisiens disparus, Ezzeddine Gannoun et Mokhtar Hachicha.

Le “Prix Ezzeddine Gannoun” est revenu à la pièce “Les Sangs visages” de Imed May (Buffalo’s ART Production), alors que le “Prix Mokhtar Hachicha” a été attribué à la pièce “Madame M” de Essia Jaibi (Familia Productions).

Une troisième distinction baptisée “Prix du Jury” a été décernée par l’Institut français de Tunisie (IFT) à la pièce “Faut pas payer” de Mohamed Ali Galaii (Charq Production).

Le lauréat du grand prix “Ezzeddine Gannoun” fera une tournée internationale au cours de laquelle son spectacle sera présenté dans deux festivals internationaux dans deux pays, le Canada et le Burkina Faso. Cette pièce a attiré l’attention du jury “pour son écriture dynamique, sa mise en scène originale et son texte novateur”.

Le lauréat du “Prix Mokhtar Hachicha” bénéficiera d’un voyage pour assister à un festival international partenaire. Le prix du jury attribué par l’Institut français de Tunisie offrira au metteur en scène un séjour complet de 15 jours au Festival d’Avignon en France.

Le jury du festival présidé par Raouf Ben Amor (acteur tunisien) est composé de Carole Abboud (actrice et productrice libanaise), Walid Solimène (écrivain tunisien), Hélène Catzaras (comédienne tunisienne) et Etienne Minoungou (metteur en scène burkinabé).

Le rapport du jury fait état d’une “Langue de qualité” dans certaines œuvres, évoquant un retour en force de la Langue de Sibawayh. Le jeu d’acteur et l’innovation dans les œuvres ont particulièrement attiré l’attention du jury qui a annoncé “un retour du théâtre tunisien grâce à une nouvelle génération”.

Cependant, le jury a émis ses réserves sur le sous-titrage qui présentait quelques lacunes au niveau de la traduction ainsi que dans la qualité de l’affichage.

“Afin de permettre à chaque pièce d’être primée, le jury suggère la création des prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice qui peuvent être sous forme de stages ou de formation en Tunisie et ailleurs”.

Le jury a également recommandé la programmation d’ateliers d’écriture et d’acteurs pour les prochaines éditions ainsi que des rencontres à même de jeter les ponts de communication entre hommes de théâtre.

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, ainsi que d’une pléiade d’artistes tunisiens et d’ailleurs.

Au terme de cette première édition, trois trophées ont été remis aux partenaires qui “nous ont aidé et grâce à qui on a réussi à pouvoir faire cette édition”, a déclaré Cyrine Gannoun, présidente du festival. Les trophées ont été respectivement attribués au ministère des Affaires Culturelles, au Théâtre national tunisien (TNT), à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) et au ciné-théâtre Le Rio.

Le Festival Ezzeddine Gannoun pour le Théâtre s’est tenu dans sa toute première édition du 24 au 29 mars 2019 dans les espaces, El Hamra, Le 4ème Art et Le Rio.

La clôture à “El Hamra” revêt une certaine symbolique dès lors qu’elle ravive la mémoire de l’homme de théâtre feu Ezzeddine Gannoun, disparu le 29 mars 2015. Le festival est une initiative de la fille de l’artiste disparu, Cyrine Gannoun, elle-même metteuse en scène et directrice de l’espace “El Hamra”.

El Hamra, cet espace vieux de près d’un siècle qui jadis était une salle de cinéma assez fréquentée avait été transformée au milieu des années 80 en un espace de théâtre. De sa passion pour le 4ème art, Gannoun avait réussi à faire d’El Hamra un minaret qui perpétue son héritage.

Peu avant la remise des prix, de jeunes artistes de divers pays ont témoigné de leur parcours au sein du Centre arabo-africain de formation et de recherche théâtrale créé en 2001 à l’initiative de feu Gannoun. Ce centre, qui fête ses 20 ans, a vu depuis sa création sortir des générations de comédiens de la région arabe, maghrébine et d’Afrique subsaharienne qui ont pu percer dans leurs pays respectifs à travers des œuvres remarquables.

Cyrine Gannoun a déjà annoncé la date de la seconde édition pour un nouveau rendez-vous théâtral prévu du 22 au 29 mars 2020.