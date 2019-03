Le premier groupement interprofessionnel des dattes, qui relevait jusque-là du Groupement interprofessionnel des fruits (GIF), vient de voir le jour. Sa mission: veiller à la bonne marche de cette filière.

Lors d’une séance constitutive, en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, et le directeur général du GIF, Mohamed Ali Jendoubi, et de plusieurs professionnels et représentants de l’UTAP et de l’UTICA, le ministre a déclaré que la composition du groupement sera mixte entre le ministère de l’Agriculture et les professionnels, et que le président du conseil d’administration sera désigné alternativement entre l’UTAP et l’UTICA.

Lire aussi: Tunisie – Agriculture : Tozeur veut son office dédié aux dattes

Le directeur général du groupement sera nommé au cours d’une séance ultérieure par le ministre de l’Agriculture sur proposition du conseil d’administration de ce groupement.

Pour ce qui concerne les prérogatives du nouveau groupement, le ministre a fait savoir qu’il va examiner tous les problèmes que rencontre la filière de dattes aux niveaux du développement de la production, de l’amélioration de la qualité des produits, de la promotion des exportations, du traitement, de la formation et de la mise à niveau ainsi que celui de la concrétisation de la stratégie nationale de promotion du secteur des dattes.

D’après le ministre, le GIF continuera à gérer le secteur des dattes en collaboration avec ce nouveau groupement spécialisé, pour éviter une rupture entre les collecteurs, dans l’attente de la mise en place du groupement des dattes à Tozeur et d’un Office des dattes à Kébili.

Lire aussi: Tunisie : Portée économique et sociale de la création de l’Office national des dattes

A souligner par ailleurs que la saison actuelle des dattes a réalisé de bons résultats au niveau de la production et des exportations, la Tunisie ayant exporté vers 85 pays de par le monde.