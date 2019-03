Trois Tunisiens ont été sélectionnés parmi une liste de 3.050 jeunes entrepreneurs africains, issus de 54 pays africains, pour bénéficier du cinquième Programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumulu, organisme nigérian philanthropique de soutien à l’entrepreneuriat en Afrique.

Il s’agit de Mohamed Triki, actif dans le domaine de la mode, Haythem Dabbabi (éducation et formation) et Dorra Kammoun, entrepreneure dans le secteur du Consulting.

Le programme qui concerne les citoyens et les résidents des 54 pays d’Afrique, gérant des entreprises à but lucratif ou Startuppeurs promoteurs de projets de moins de trois ans, prévoit l’octroi à chaque entrepreneur un capital de démarrage non remboursable de 5 000 dollars, un accès à des mentors et un programme de formation commerciale de 12 semaines, directement axé sur les besoins des entrepreneurs africains.

Cette année, plus de 216.000 demandes ont été reçues, contre 151.000 l’an dernier. Près de 90.000 d’entre elles ont été soumises par des femmes entrepreneures, soit une augmentation de 45%, ce qui illustre la stratégie de la Fondation pour atteindre un plus grand équilibre entre les deux sexes.

Les entrepreneurs sélectionnées se réuniront les 26 et 27 juillet 2019 au Forum d’Entrepreneuriat de la TEF, le plus grand rassemblement annuel d’entrepreneurs africains et de l’écosystème de l’entrepreneuriat sur le continent noir.

Fondée en 2010, la Fondation Tony Elumelu (TEF) défend l’entrepreneuriat et les entrepreneurs à travers le continent. Elle oeuvre à autonomiser les entrepreneurs africains et à renforcer le secteur privé africain et surtout les entrepreneurs en tant que catalyseurs du développement social et économique du continent.