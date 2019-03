La ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, a déclaré que l’adoption de la bonne gouvernance dans le secteur de la santé, est à même de garantir la maîtrise de 28% du budget général des hôpitaux, ce qui permettrait d’assurer la durabilité du financement du secteur et la réforme structurelle des établissements de santé.

Intervenant à l’issue de la réunion du Conseil des ministres, jeudi 28 mars, au Palais du gouvernement à la Kasbah, Ben Cheikh, a indiqué que les résultats du dialogue sociétal, concerne la mise en place d’un plan de travail sur 18 mois, qui aura pour priorité d’entrevoir des solutions urgentes et des réformes à moyen terme visant la consécration de la gouvernance au niveau, notamment, de la gestion des ressources humaines.

Elle a indiqué à cet effet que la réforme du secteur sanitaire exige l’accélération du processus de modernisation du système informatique hospitalier et la bonne gestion financière, et ce dans le but de consolider l’infrastructure sanitaire et de promouvoir les ressources humaines.

Ben Cheikh souligne que les axes du programme spécifique en faveur du secteur de la santé approuvé jeudi par le Conseil des ministres sont le fruit d’un travail collégial qui a réuni les différentes parties concernées et la société civile, et que l’effort se poursuivra dans ce sens entre son département et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).

Evoquant le drame du décès de 15 nouveau-nés au CHU de la Rabta (du 6 au 15 mars dernier), Ben Cheikh a affirmé que la commission technique chargée de l’enquête a fourni des résultats d’analyse préliminaires sur des échantillons prélevés, ajoutant que deux autres commissions n’ont pas encore achevé leurs investigations.

A noter que le programme spécifique élaboré au profit du secteur de la santé, a été axé essentiellement sur la pérennisation du financement du secteur de la santé, le financement du matériel médical et de sa maintenance ainsi que sur la bonne gouvernance, la numérisation du secteur, la lutte contre la corruption, et le renforcement des ressources humaines.