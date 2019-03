Les travaux de réaménagement et de nettoyage de la voie ferrée traversant la région de Ben Arous viennent de démarrer. Une société privée est chargée de lever les déchets et les résidus et de réhabiliter les deux gares situées sur cette ligne.

Il est à rappeler que la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a abandonné cette desserte depuis plusieurs années, ce qui a engendré la détérioration de la voie ferrée.

Un accord a été conclu entre la municipalité de Ben Arous et la SNCFT pour la réalisation des travaux d’entretien et de protection de la voie ferrée, souligne Kamel Louhichi, secrétaire général de la municipalité.

La société privée est également chargée de l’installation des barrières de protection et du réaménagement de deux stations situées sur cet itinéraire.

Les travaux d’entretien ont commencé, en attendant la réactivation par la SNCFT de la ligne qui demeure l’une des revendications des habitants.