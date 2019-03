Quarante-et-huit (48) jeunes de trois pays du Maghreb central (Algérie, Maroc et Tunisie), répartis en quatre équipes, sont en conclave, en application du programme “Maghreb Bridge“ soutenu par la Fondation Injaz, pour lancer quatre entreprises sociales dans le respect des objectifs du millénaire établis dans le cadre de la stratégie mise en place par les Nations unies pour un développement durable.

Des coaches experts et bénévoles accompagneront ces jeunes tout au long de ce périple vers l’entrepreneuriat social qui représente de plus en plus le modèle à suivre et à adopter pour les nouvelles générations. Celles qui mettront en œuvre des solutions nouvelles et relèveront les défis sociaux et environnementaux du futur, celles qui dirigeront les entreprises sociales de demain et prouveront que l’entrepreneuriat social est un métier à part entière qui s’apprend et offre nombre d’opportunités.

Le projet Injaz a d’ores et déjà démarré avec la formation des équipes en ligne partant de l’idée du projet jusqu’à la structuration de l’entreprise, en passant par le business plan. Cette formation a été suivie par une semaine d’échanges en Tunisie, du 24 au 31 mars 2019, pour consolider les connaissances et suivie d’une phase d’échanges de 4 mois, durant laquelle les équipes travailleront sur leurs business plans et créeront la structure juridique de leurs entreprises.

Un événement de clôture sera organisé fin juillet 2019 au Maroc ou en Algérie dans le but de permettre aux équipes de présenter leurs projets devant des investisseurs, organismes financiers, Business Angels et crowdfunding.

Rappelons qu’Attijari bank, aujourd’hui en quête d’un Maghreb de startuppers, avait lancé plusieurs initiatives en faveur du développement de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes. En tant que membre fondateur d’Injaz Tunisie et d’Enactus, la banque œuvre depuis près d’une décennie à créer une nouvelle génération de porteurs de projets audacieux, innovateurs et déterminés.

Le nouveau programme «Maghreb Bridge», visant à développer des startups maghrébines, conforte l’orientation suivie depuis des années par Attijari bank pour pousser les jeunes maghrébins à profiter de toutes les opportunités que leur offre l’environnement économique dans leurs pays respectifs.

A rappeler par ailleurs qu’Attijari bank Tunisie soutient nombre de compétitions et Hackathons (IHEC Challenge, Hack 4 Transparency, cour des comptes). Elle a organisé deux éditions «Quick Startup by Attijari bank» pour mettre en relation des startups avec des grandes entreprises étant convaincu de la nécessité pour les startups de disposer d’un réseau relationnel conséquent et de la confiance des grandes entreprises. Soit un marché où elles pourront s’imposer et développer leurs activités.

A.B.A

*INJAZ Tunisie a lancé le programme “Maghreb Bridge (2nd phase)” depuis octobre 2018, en collaboration avec INJAZ Al-Djazair et INJAZ Al-Maghrib grâce à un financement MEPI (US-Middle East Partnership Initiative).