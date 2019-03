Ayant initié ce rendez-vous de printemps en 2018, et en récidivant cette année, le Musée Safia Farhat renforce son activité culturelle en instaurant une tradition annuelle d’exposition collective, mettant ensemble des artistes de plusieurs générations et de bords différents.

Pour l’édition 2019, 22 artistes se sont vu proposer l’argument suivant :

« Les artistes actuels évoluent dans un univers de produits en vente, de formes préexistantes, de signaux déjà émis, de bâtiments déjà construits, d’itinéraires balisés par leurs devanciers. Ils ou elles ne considèrent plus le champ artistique comme un musée contenant des œuvres qu’il faudrait citer ou « dépasser », ainsi que le voudrait l’idéologie moderniste du nouveau, mais comme autant de magasins remplis d’outils à utiliser, de stocks de données à manipuler, à rejouer et à mettre en scène. » Postprod. Nicolas Bourriaud.

Chacun des artistes participants a donc puisé dans son « magasin d’outils » propre, et a « installé » un dispositif qui fait sens. Au final Postprod est une belle aventure artistique regroupant une grande richesse d’expressions et de techniques qui varient de la peinture, à la couture en passant par le dessin, la photo et toutes sortes d’assemblages qu’on voit fleurir dans l’art contemporain.

Le vernissage de l’exposition Postprod aura lieu dimanche 7 avril 2019 au Musée Safia Farhat. L’exposition se poursuivra jusqu’au 1er mai 2019.

