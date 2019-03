Les participants aux travaux du Forum de la Société Civile et des Médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, tenu le week-end dernier à Hammamet, en prévision du sommet arabe à Tunis (31 mars 2019), préconisent la mise en place d’une plateforme de communication entre la Ligue arabe, les médias, les jeunes et les associations.

Les participants, représentants de seize associations de Tunisie, Jordanie, Liban et Maroc, appellent, dans leurs recommandations qui seront transmises à la Ligue, à développer les mécanismes de communication entre l’organisation et la jeunesse arabe et à se mettre à l’écoute de leurs propositions en vue de développer ses mécanismes d’action et de rendre ses travaux plus proches des aspirations des jeunes et des composantes de la société civile.

Dans le même contexte, ils insistent sur la nécessité de développer des méthodes d’enseignement unifié, dans les facultés et les universités, pour faire connaître les mécanismes d’action de la ligue arabe et ses réalisations.

Les participants affirment la nécessité d’ouvrir les portes de la ligue aux jeunes et de les impliquer dans l’élaboration des décisions qui prennent en considération leurs attentes.

Ils s’engagent à élaborer des programmes de sensibilisation des jeunes aux questions qui se posent à la ligue.

Le forum s’est tenu à l’initiative de l’International Debate Education Association (IDEA)