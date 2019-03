L’accueil et la présidence du Sommet arabe par la Tunisie , c’est la preuve concrète qu’elle a retrouvé sa place dans le concert des nations arabes et mondiales. Cela témoigne du capital confiance et du respect qu’elle suscite auprès des pays frères arabes, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, dans une interview accordée à l’agence TAP.

La réussite de cette échéance est une affaire nationale et une responsabilité commune pour toutes les parties, a indiqué le ministre, précisant que les dossiers d’intérêt arabe qui seront abordés lors de cet événement politique, concernent entre autres la situation en Libye, et la réintégration de la Syrie au sein de la

Ligue des Etats arabes, laquelle question demeure tributaire d’une décision consensuelle des dirigeants arabes.

Jhinaoui a fait savoir que la Tunisie a œuvré depuis le Sommet de Dhahran tenu en avril 2018 en Arabie Saoudite, à accueillir cette 30ème session, relevant que tous les préparatifs au niveau de la logistique et du contenu, nécessaires au bon déroulement de ce rendez-vous important, ont été assurés.

Au niveau de la logistique, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que plusieurs espaces devant abriter les travaux du Sommet de la Ligue arabe ont été aménagés.

Ainsi, les différentes structures nationales et les ministères dont ceux de la Santé, de l’Intérieur, de l’Equipement, et de l’Environnement ont apporté dans le cadre de la commission nationale de préparation du Sommet au niveau de la présidence de la République, leurs touches finales pour la tenue du Sommet.

Pour ce qui est du contenu, Jhinaoui a fait observer que le département des Affaires étrangères a élaboré des documents de travail, à même de faire de cette 30ème session un événement exceptionnel dans l’histoire de la Ligue des Etats arabes et de l’action arabe commune.

Le ministre des Affaires étrangères indique, dans ce sens, que les pays arabes seront représentés au plus haut niveau avec la présence de chefs d’Etat, dirigeants, rois et autres émirs, dont notamment le Roi de l’Arabie saoudite, l’Emir du Qatar, l’Emir du Koweït et le Roi de Jordanie. Les présidents de l’Egypte, de la Mauritanie, de l’Irak, de la Palestine, de Djibouti, et la Libye seront ainsi présents à ce rendez-vous, ainsi que le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, le gouverneur de Foudjairah (Emirats Arabes Unis) et le Vice-Premier ministre du Sultanat d’Oman.

Concernant les dossiers arabes les plus importants qui seront débattus lors de cette rencontre au Sommet entre les dirigeants arabes, Jhinaoui a relevé que la cause palestinienne, ainsi que le conflit israélo-arabe seront les deux questions persistantes à l’ordre du jour du Sommet.

Il s’agira pour les dirigeants arabes d’examiner les moyens de replacer la cause palestinienne en tête de leurs priorités et de celle de la communauté internationale.

“Le Sommet arabe va œuvrer pour faire de la cause palestinienne la priorité des priorités des dirigeants arabes. Il sera question d’un nouveau départ dans la perspective de susciter plus d’intérêt pour la cause sur la scène internationale et d’aider les palestiniens à édifier un état indépendant sur ses terres avec pour capital al-Qods acharif”, a déclaré Jhinaoui.

Le ministre a souligné que d’autres dossiers d’actualité sur la scène arabe seront abordés lors de ce Sommet, dont les conflits au Yémen et en Syrie, tout en mettant l’accent sur les processus politiques engagés dans ces pays sous l’égide de l’ONU. Jhinaoui a mis l’accent dans ce sens sur le rôle de la Ligue des Etats arabes dans la résolution de ces dossiers.