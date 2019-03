Doté d’un design exceptionnel et d’un écran Dewdrop Display HD+ de 6.09 pouces, le HUAWEI Y6 Prime 2019 incarne l’harmonie parfaite entre la technologie d’empreinte et l’esthétique.

Spécialement conçu pour les jeunes utilisateurs, le HUAWEI Y6 Prime 2019 est enrichi de courbes arrondies et élégantes qui épousent délicatement la forme de l’écran affichant un ratio écran/corps amélioré pour un attrait esthétique renforcé.

Le smartphone disponible en 3 couleurs, «Bleu Saphir», «Noir Midnight» et «Brun Ambré», est parfaitement unique dans sa gamme. La version Brun Ambré du HUAWEI Y6 Prime 2019 représente un aspect intéressant qui ressemble beaucoup à celui du cuir.

La conception en similicuir fournit un matériau à la fois tendance et élégant. En outre, le Noir Midnight est une couleur sombre et classique que tout le monde appréciera. Concernant le Bleu Saphir, ce nouveau matériau cache des particules réfléchissantes d’une petite taille jusqu’à 15 microns pour diffracter la lumière et produire un effet coloré brillant.

Comprenant une caméra avant de 8MP combiné à un flash frontal assisté par la lumière de l’écran, ce smartphone vous fournit la meilleure expérience de photographie qui vous permet de capturer des portraits naturels et précis, même dans des conditions de basse luminosité.

En outre, la caméra arrière de 13 MP vous garantit une qualité d’image parfaitement nette du fait de sa haute résolution.

Ainsi, le HUAWEI Y6 Prime 2019 offre des fonctionnalités et des expériences dépassant les attentes des passionnés de photographie, pour se révéler être un téléphone offrant un excellent rapport qualité-prix dans un design ultra moderne.

HUAWEI SuperSound : excellente qualité sonore même à volume élevé et effets de type studio

Le HUAWEI Y6 Prime 2019 recèle de puissantes prouesses audios. Son amplificateur de puissance, intelligent haute tension (11 V) permet de porter le volume du haut-parleur jusqu’à 6 dB. Mieux encore, le Y6 Prime 2019 est capable de produire un son surround de type studio qui offre une expérience musicale parfaitement immersive.

Batterie

Les tests en laboratoire effectués par HUAWEI démontrent que le HUAWEI Y6 Prime 2019 est capable de fonctionner pendant 10 heures avec une connexion réseau de 4G. Mieux encore il peut également être utilisé pour écouter de la musique sans interruption durant 73 heures ou visionner des vidéos pendant 16 heures.

Le HUAWEI Y6 Prime 2019 est équipé d’une batterie de 3 020 mAh. Grâce à la technologie intelligente d’économie d’énergie brevetée de Huawei, le modèle bénéficie d’une autonomie de batterie encore plus longue qu’avant.

Le HUAWEI Y6 Prime 2019 protège vos informations !

Grâce au déverrouillage par reconnaissance faciale et à un lecteur d’empreintes digitales, ce smartphone est capable de protéger vos données personnelles. Le déverrouillage par reconnaissance faciale augmente intelligemment la luminosité dans des conditions de faible éclairage pour permettre de voir facilement votre visage.

Les caractéristiques internes du smartphone se manifestent dans le chipset de 12 nm et la grande mémoire de 2 GB RAM+ 32 GB ROM du HUAWEI Y6 Prime 2019 qui vous permet de stocker tout votre contenu et d’exécuter plusieurs tâches simultanément de manière très fluide.

Le HUAWEI Y6 Prime 2019 sera disponible sur le marché tunisien le 25 mars 2019 avec un prix choc de 549 dt.