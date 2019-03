La ville de Hammamet accueille, les 22, 23 et 24 mars 2019, la 7ème édition du Festival des Agrumes.

Placé sous le thème “Au pays du citron”, plusieurs animations sont prévues pour la 7ème édition du festival, à savoir une exposition autour du fort de Hammamet, ainsi que des expositions-ventes d’agrumes et de produits dérivés.

Cette manifestation culturelle et touristique a pour objectif de sensibiliser les citoyens, les visiteurs, les jeunes et les décideurs à la préservation du patrimoine agrumicole local et de contribuer à diversifier l’attractivité touristique de Hammamet, à travers son terroir et son identité.

Egalement au menu du festival, une table ronde à la municipalité de Hammamet sur le thème ” Hammamet, pays du citron “, une visite guidée d’un verger agrumicole modèle et un programme d’animation varié : folklore, musique, jeux pour enfants, animations sportive et artistique.

Rappelons que ce festival annuel est organisé par l’association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (AERE) en partenariat avec la municipalité de Hammamet, la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) et la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage (FTAV).