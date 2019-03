Le ministère des Affaires locales et de l’Environnement vient de mettre en place une commission nationale commune chargée de la coordination dans le domaine de la gestion des eaux usées industrielles.

Cette commission est constituée de représentants du secteur privé et des structures gouvernementales chargées du dossier de l’environnement et de l’industrie. Elle se réunira au moins trois fois par an.

Selon un décret ministériel portant sur sa création et publié au Journal Officiel de la République de Tunisie (JORT) n°22 de l’année 2019, cette commission s’emploie à coordonner entre les différents intervenants, à favoriser l’environnement propice à la gestion des eaux usées de l’industrie et à suivre l’exécution des programmes d’investissement et des réformes dans ce domaine, en vue de lutter contre la pollution de l’eau et d’assurer la pérennité des investissements environnementaux.

Certaines régions, notamment Gabès et Sfax, ont connu une vague de protestations contre la pollution des plages, suite au versement des eaux industrielles par des usines gouvernementales spécialisées dans la production du phosphate.

Ladite commission va prendre les mesures nécessaires pour assurer la gestion durable des eaux usées de l’industrie et présenter au gouvernement des propositions sur des projets de textes législatifs afin de développer l’arsenal juridique et institutionnel dans le domaine de la gestion des eaux usées de l’industrie.

Cette nouvelle structure présidée par le ministre de l’environnement ou son délégué sera constituée notamment de représentants des directions générales de l’environnement et des programmes municipaux, des conseils régionaux et ceux des districts ainsi que de l’Office national de l’assainissement (ONAS), l’Agence nationale de la protection de l’environnement (ANPE), le Centre international des technologies de l’environnement de Tunisie (CITET) et l’Agence nationale de la gestion des déchets (ANGED).