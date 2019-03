Une délégation de la Banque africaine de développement (BAD) s’est rendue, mardi 19 mars, à Zaghouan, pour prendre connaissance des composantes du projet de développement agricole intégré.

La réalisation du projet est prévue au début de 2020, moyennant une enveloppe de près de 90 millions de dinars, financée par la BAD.

Un don de 500.000 dinars a déjà été octroyé, en 2014, pour la réalisation des études techniques, exécutives et de rentabilité. Le projet porte sur les secteurs de l’élevage et de l’huile d’olive, de la production de tomates et de l’agriculture biologique.

En marge d’une rencontre entre la délégation de la BAD et des représentants de structures agricoles à Zaghouan, Jalel El Faleh, représentant de la BAD en Tunisie, a indiqué que les deux parties ont échangé les points de vue sur ce projet qui englobera toutes les délégations du gouvernorat, après l’intégration, en son sein, des délégations d’El Fahs et de Bir Mcherga, à la demande de la région, selon ses dires.

Il a ajouté que la banque œuvrera à adopter quelques propositions suggérées par les représentants de ces structures.