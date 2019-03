La modification de la date du scrutin présidentiel, prévu initialement le 10 novembre 2019, a été au centre d’une réunion, tenue mardi 19 mars, entre les membres du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et des représentants de la société civile de la ville du Kairouan.



Le scrutin présidentiel coïncide avec les festivités du gouvernorat marquant la célébration annuelle de la fête du Mouled.

Cités dans un communiqué de l’instance électorale, les représentants de la société civile de Kairouan ont fait état de leur profonde inquiétude face à cette question en raison de la spécificité de cette fête particulièrement dans la ville de Kairouan.

” Les citoyens kairouanais sont attachés à leur droit de vote “, lit-on dans le même communiqué.

D’après eux, la date du 10 novembre 2019 aura sans nul doute un impact négatif sur le taux de participation aux élections ainsi que sur le climat général dans la ville.

En réponses à leurs interrogations, le président de l’ISIE, Nabil Bafoun, a fait savoir que le choix de la date du 10 novembre 2019 résultait des contraintes du calendrier électoral, conformément aux dispositions de la Constitution, assurant que le conseil de l’ISIE va étudier toutes les propositions avancées.

Le président de l’association du festival de la fête du Mouled à Kairouan, Ali Ben Said, avait invité l’ISIE à réviser la date du prochain scrutin présidentiel qui coïncide avec la date de la célébration du Mouled à Kairouan, destination de plusieurs Tunisiens et étrangers pendant cette période.

Les élections législatives auront lieu le 6 octobre 2019 à l’échelle nationale et les 4, 5 et 6 octobre 2019 pour les Tunisiens à l’étranger. Le premier tour de la présidentielle aura lieu dimanche 10 novembre 2019, et les 8, 9 et 10 novembre 2019 pour les Tunisiens à l’étranger.