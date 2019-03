Le parti “Al-Badil” exhorte l’opinion publique, les forces politiques, sociales et civiles à la vigilance et à une mobilisation effective pour assurer un climat favorable à l’organisation des prochaines échéances électorales dans la transparence, l’équité et la loyauté.

Dans une déclaration publiée lundi soir, le parti dénonce l’”absence d’une réelle volonté de la part des gouvernants actuels de garantir la neutralité de l’administration centrale, régionale et locale et de soutenir la liberté de la presse”. Il condamne “l’instrumentalisation de plusieurs médias privés et publics en faveur du pouvoir en place”.

Le parti met en garde contre “l’utilisation des moyens de l’Etat pour servir des programmes et ambitions politiques personnelles”.

Le parti invite, dans ce sens, les institutions de la République et les instances de régulation, dont la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, à assumer leurs responsabilités et à prendre les mesures nécessaires pour assainir le climat politique, rétablir la confiance des citoyens et sauvegarder l’image et la réputation de la Tunisie.

Al-Badil affirme avoir subi des restrictions et avoir été privé du droit d’utiliser les espaces sportifs et publics lors d’un meeting à Sidi Bouzid.