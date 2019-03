ImmoExpert Virtual Expo, le premier salon tunisien virtuel de l’immobilier neuf

Immoexpert.tn, marque du groupe Tayara et le site professionnel N°1 dédié à l’immobilier neuf en Tunisie, lance, en partenariat avec la CSNPI (Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers), la première édition du Salon tunisien de l‘immobilier en ligne «ImmoExpert Virtual Expo».

Placée sous le thème de l’innovation digitale, cette édition se tiendra du 29 au 31 mars 2019.

L’annonce a été faite lundi 18 mars lors d’une conférence-présentation organisée au siège de Tayara aux Berges du lac 2, en présence de nombreux journalistes et du président de la CSNPI, Fahmi Chabaane.



Le salon sans frontières de l’immobilier neuf

ImmoExpert Virtual Expo rassemblera un large éventail de projets immobiliers neufs sur toute la Tunisie, accessibles gratuitement de n’importe où dans le monde.

Les organisateurs estiment que cet événement est la solution innovante à même de permettre de connecter facilement et à moindre coût les promoteurs immobiliers avec tout Tunisien résident en Tunisie ou à l’étranger (TRE), ainsi que les étrangers souhaitant acheter un logement en Tunisie pour investissement ou pour habitation.

Ce premier salon virtuel, jamais organisé en Tunisie, réunira quelque 20 exposants présentant plus d’une quarantaine de projets et autres organismes publics et de services.

D’ailleurs, l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) sera présent pendant les trois jours du salon pour répondre aux demandes d’information des TRE.

En outre, le salon devrait réunir réunir environ 20.000 visiteurs virtuels, qui seront connectés de partout dans le monde sur virtualexpo.tn à la recherche de biens immobiliers neufs à l’achat en Tunisie.

Enfin, 3 grandes conférences professionnelles seront organisée pour débattre des dernières actualités et des enjeux du secteur de l’immobilier (nouvelles lois, normes, procédure d’achat immobilier en Tunisie…).

Le rendez-vous digital incontournable pour la promotion immobilière

Avec ImmoExpert Virtual Expo, l’immobilier neuf s’inscrit à l’ère du digital en proposant en quelques clics et depuis n’importe quel support connecté (desktop, tablettes, smartphones), l’accès à toutes les informations utiles sur les biens immobiliers neufs en Tunisie.

Avatar, décor, hall et stands virtuels en 3D…tout est recréé à l’identique pour faire vivre aux visiteurs du salon une expérience digitale unique semblable à celle d’un salon physique.