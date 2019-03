Adultes et enfants ont pu savourer, dimanche 17 courant, la dernière création du metteur en scène Mohsen El Adab “Le monstre des royaumes “(Wahch al mamalik), dans le cadre du démarrage de la 3ème édition de la rencontre nationale des arts de la marionnette qui se poursuit jusqu’au 24 mars 2019.

D’après un texte de Sawsen Dhaouadi et une mise en scène de Mohsen El Adab, “Le monstre des royaumes” raconte l’histoire de plusieurs royaumes vivant en paix dans un champ de tournesol à l’instar des royaumes des abeilles, des fourmis ou des papillons jusqu’au moment où l’arrivée d’un “monstre” vient perturber leur sérénité.

Interprétée par Sawsen Dhaouadi, Imen al Adhimi et Hager Kadida, Le monstre des royaumes aborde d’une manière ludique et interactive le sujet de la peur, de la nécessité de connaître son vrai ennemi et d’acquérir l’intelligence et la force nécessaire pour se défendre.

“Le choix d’aborder le thème de la peur a pour objectif de sensibiliser l’enfant sur les dangers d’amplifier le sentiment inné de la peur et de le laisser gouverner ses choix”, a indiqué à l’agence TAP, le metteur en scène Mohsen El Adab.

“La pièce invite les enfants à contrôler leurs peurs et à ne pas se tromper d’ennemi ” a-t-il précisé, estimant que la réalité que vivent les enfants tunisiens aujourd’hui, incite les metteurs en scène à offrir des pièces de théâtre à message.

Face aux dangers qui guettent l’enfant dans notre société actuelle, le metteur en scène doit aller au delà du divertissement

pour proposer une œuvre artistique qui prépare l’adulte de demain, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, la rencontre des arts de la marionnette “met à l’honneur toutes les formes de marionnette dont la marionnette à tige, la marionnette marotte, la marionnette à fils, ou encore la marionnette à gaine, a fait savoir de son coté, l’actrice et chargée de programmation au sein du centre national des arts de marionnette, Chekra Rammeh.

Toutes les pièces sont destinées aux enfants sauf celle de la clôture (24 mars) intitulée “Dans la tempête” d’Hassan Mouadhen qui s’adresse aux adultes, a ajouté Rammeh. Elles sont proposées au siège du Centre national des arts de la marionnette (CNAM) – la salle Moncef Belhaj Yahya.

Dans le cadre de la rencontre, le CNAM se déplacera au festival d’enfance à Degache (le 20 mars) avec au programme la présentation de la pièce “la rencontre” de Lassad Mehwachi; lequel artiste assurera, à cette occasion, un atelier de formation autour de la marionnette, selon Rammeh.

En marge des spectacles, un atelier de fabrication de la mascotte sera proposé du 24 au 28 mars, aux étudiants d’art dramatique et aux étudiants des beaux arts. La formation sera assurée par Mohamed Nouir.

En outre, l’actrice Chekra Rammeh a révélé que cette troisième édition inaugure une coopération inédite entre le Centre et un hôtel privé, annonçant que le CNAM se produira le 24 mars dans l’hôtel “The Panthouse” (Ennasr) avec la pièce “Le renard a dit” et ceci dans le cadre des vacances du printemps.

“Cette expérience est une première pour le centre car souvent les hôtels préfèrent programmer des spectacles qui s’appuient notamment, sur le divertissement et l’animation comme les spectacles de magie” a-t-elle encore dit, exprimant son souhait de voir ce genre de coopération se multiplier dans l’avenir.