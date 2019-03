L’avenue Habib Bourguiba à Tunis a été animée dimanche 17 mars par les festivités de la Journée nationale de l’artisanat, pour en faire un espace qui renoue avec l’originalité et la profondeur des traditions ancestrales en matière d’habits traditionnels.

La manifestation la “Kharja” des habits traditionnels, dans sa sixième édition, marquée par une ambiance festive imprégnée des couleurs vives et brillantes des différents habits, adresse un message qui fait appel à la continuation, à la vie, à la fidélité et au patriotisme mais aussi à l’attachement aux traditions et coutumes, reflétées à travers “la mélia”, “le kaftan”, le “houli”, “le sefsari”, “le haik”, la jebba”, le burnous”, la “balgha”….

Devant le théâtre municipal, sis avenue Habib Bourguiba plusieurs jeunes se sont regroupés après s’être dirigés du palais de la municipalité de Tunis vers la place du gouvernement à la Kasbah en passant par la rue du Bey, souk El Ettarine puis la mosquée Ezzitouna et Bab Bhar puis l’avenue Habib Bourguiba, accompagnés d’enfants, de jeunes et d’adultes venus saluer le drapeau de la Tunisie et assister à des spectacles musicaux, tenus par différentes troupes musicales “troupe des femmes”, “soulamya”, “Issaouia” et “El hadhra”, en plus du spectacle des voitures d’antan placées tout au long de l’avenue.

L’avenue Habib Bourguiba, espace emblématique, a été marqué par une exposition des produits de l’artisanat à l’instar des habits, des bijoux, céramique, huiles, parfums, plats, gâteaux, épices…

Le président de l’association “Tourathouna”, Zine El Abidine Belhareth, indique que ce qui distingue la “Kharja” tunisienne, dans sa sixième édition, est qu’elle ambitionne l’internationalisation, faisant part de l’intention de l’association de s’adresser à l’organisation des Nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO) pour faire du 16 mars de chaque année une journée mondiale de l’habit traditionnel.

Il a expliqué que cette édition s’est caractérisée, également, par la participation de plusieurs pays frères et amis de la Tunisie, tels que la Palestine, le Maroc, le Yémen, la Libye, la Serbie et la Turquie.

La maire de la ville de Tunis, Souad Abderrahim, a fait savoir que la participation de la municipalité à la Kharja de l’habit traditionnel tunisien vient confirmer la nécessité d’ancrer les Tunisiens à leur identité arabo-islamique et au patrimoine national.

La contribution à cette manifestation vise, selon elle, à mieux faire connaître l’habit traditionnel, à soutenir les artisans et les artisanes ainsi qu’à présenter le modèle culturel tunisien.

Elle fait remarquer que la municipalité de Tunis œuvrera à renforcer ces événements pour promouvoir les productions des artisans et artisanes, à travers l’organisation de foires à l’Avenue Habib Bourguiba.