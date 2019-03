Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi 15 mars au Palais de Carthage, une délégation parlementaire française conduite par la présidente de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, Marielle de Sarnez.

Cette dernière a salué l’expérience démocratique tunisienne, et les étapes réalisées sur la voie de la consécration de l’Etat de droit et des institutions et la protection des droits et des libertés, notamment les droits de la femme et sa participation à la vie publique.

Sarnez a également rappelé la profondeur des liens historiques entre les deux pays et la diversité des domaines de coopération.

De son côté, Caïd Essebsi a indiqué que l’amitié tuniso-française constitue un base solide pour impulser davantage la coopération bilatérale de manière à réaliser les aspirations des peuples des deux pays et à servir leur intérêt commun.

Il a souligné que la Tunisie poursuit sa voie dans l’instauration d’un régime démocratique, la consécration du respect des droits et libertés et la réalisation de l’égalité entre les citoyens et les citoyennes en tant que seul voie possible pour édifier un Etat civil et moderne.

“La Tunisie œuvre à surmonter les difficultés conjoncturelles et à répondre aux attentes de ses citoyens, notamment sur le plan économique”, a déclaré Caïd Essebsi.