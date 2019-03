Quoi de plus terrible que de se réveiller un jour et de se trouver face à un proche qui ne nous reconnaît plus ou peu. Un être cher qui nous demande mais qui vous êtes, que faites vous ici? La sensation est insupportable et c’est ce qui fait qu’Ayoub Rahoui, jeune Tunisien a mis en place un application d’intelligence artificielle pour stimuler la mémoire des personnes souffrant d’Alzheimer.

Faute d’ateliers mémoire, c’est donc l’application intelligente d’Ayoub qui prends en charge la stimulation des mémoires endommagées par la maladie.

Pour y voir plus clair, regardez Ayoub en parler lui même dans la vidéo ci-après.