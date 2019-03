L’indice boursier Tunindex a terminé la séance de vendredi en forte baisse, enregistrant un recul de 0,78% à 6 852,42 points, mobilisant 4,592 MD en termes de capitaux.

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas affichant 25 valeurs en baisse contre uniquement 18 hausses.

Dans le vert, le titre SERVICOM se bonifie de 4,05% à 0,77 D, suivi par les deux titres SANIMED et LAND’OR qui ont avancé respectivement de 3,55% et 2,69% à 1,54 D et 9,90 D.

BH a affiché une progression de 2,54% à 12,50 D. Idem pour le titre TUNISIE LEASING qui a clôturé la séance en s’échangeant à 11,37 D, soit une hausse de 1,97%.

Dans le rouge, ATTIJARI BANK a affiché une perte de 5,53% à 31,04 D, générant un volume de l’ordre de 1,226 MD.

SIPHAT et ATB se sont repliés respectivement de 2,98% et 2,77% à 3,58 D et 3,50 D, tout comme SFBT qui a vu son cours reculer de 2,43% en s’échangeant à 24 D.