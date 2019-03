La Bourse de Tunis a débuté la séance de vendredi(15 mars 2019) dans le rouge, le Tunindex a perdu 0,35 % à 6 882,14 points, malgré un volume d’échanges de 1,912 million de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, AMS a gagné 2,56 % à 0,80 dinar (D) suivi par les titres TPR et GIF FILTER qui ont grimpé respectivement de 2,20 % et 2,15 % à 5,10 D et 0,95 D.

A l’inverse, ATTIJARI BANK a chuté de 5,35 % à 31,10 D suivi par les titres CEREALIS et STAR qui reculé respectivement de 4,41% et 2,82 % à 4,76 D et 140,80 D.