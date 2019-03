La communication financière de la Banque “UIB” aura lieu le lundi 8 avril 2019 à partir de 15h00 au siège de la BVMT, les Berges du Lac II.Tunis.

Cette communication sera animée par M. Kamel Neji, Président du Conseil d’Administration et Monsieur Mondher Ghazali, Directeur Général de l’UIB et portera sur les réalisations de l’exercice 2018 et les perspectives d’avenir.