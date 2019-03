La séance boursière de ce jeudi s’achève dans le vert, le Tunindex gagne 0,18 % à 6 906.50 points , dans un volume transactionnel de l’ordre de 3,605 MTND.

La balance des variations des cours affichent 16 affermissements contre 25 valeurs en baisse.

SERVICOM a chapoté le palmarès des hausses (+5,71 %) à 0,74 TND, suivi par les deux titres TAWASSOL GROUP HOLDING et MONOPRIX qui ont grimpé respectivement de 3,84% et 2,94 % à 0,27 TND et 6,64 TND.

Le titre SOMOCER a progressé de 1,96 % en s’échangeant à 1,04 TND tout comme DELICE HOLDING qui a traité 1,090 MTND de ses capitaux en se monnayant à 11,20 TND, soit une hausse de 1,81 %.

Par ailleurs, le titre ESSOUKNA recule de 4,18 % à 2,06 TND, suivi par UBCI et SAM qui ont baissé respectivement de 3,0 % et 2,98 % à 26,19 TND et 4,23 TND.

UADH et AMS ont terminé la séance sur une note négative, affichant respectivement une dépréciation de 2,75 % et 2,50 %, à 1,41 TND et 0,78 TND .