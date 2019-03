Le site archéologique de Bulla Regia est menacé par les infiltrations d’eau de sources, notamment au niveau du temple, du théâtre antique et de certaines mosaïques.

En plus des sources d’eau qui ont jailli, en janvier dernier, lors des fortes averses, les trombes d’eau et les marécages qui se sont formées par la suite menacent, désormais, le site vieux de plus de deux mille ans, fait savoir à l’agencer TAP le directeur des lieux, Mohieddine Chawali.

A l’issue d’une visite de terrain effectuée, lundi 11 mars, le gouverneur de Jendouba, Ali Marmouri, a décidé d’engager des travaux de sauvegarde de ce prestigieux site.