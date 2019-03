La Bourse de Tunis a clôturé en forte baisse mercredi (-1.20% ), le Tunindex a enregistré 6 894.28 points, traitant un volume de 3,922 MTND, selon l’intermédiaire en bourse MCP.

La balance des variations des cours a fait ressortir 26 valeurs en baisse contre uniquement 14 hausses.

Dans le vert, AETECH hausse de 3,03 % à 0,34 TND, suivi par HANNIBAL LEASE qui a grimpé de 2,84 % à 6,14 TND.

En territoire positif , STB a évolué de 2,54 % à 3,63 TND tout comme les deux titres ICF et EURO-CYCLES qui ont gagné respectivement 1,85 % et 1,71 % à 220 TND et 14,24 TND.

Dans le rouge , le titre ATTIJARI BANK a baissé de 5,97 % à 32,86 TND, idem pour PGH et UIB qui ont reculé respectivement de 3,39% et 2,99 % à 11,10 TND et 20,70 TND.

MODERN LEASING a affiché une perte de 2,83 % à 2,40 TND tout comme le Titre BIAT qui a baissé de 2,67 % générant le plus fort volume de la séance de l’ordre de 0,460 MTND, en se monnayant à 109,0TND.