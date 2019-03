Le président de la république, Béji Caïd Essebsi, a reçu mercredi, au palais de Carthage, le président exécutif de la compagnie italienne “MSC Cruises”, l’une des plus grandes compagnie de croisières privées en Europe.

Selon un communiqué de la présidence de la république, l’entretien a permis de passer en revue les efforts déployés pour développer les activités des croisières en Tunisie et diversifier le produit touristique surtout après le retour de la confiance en la destination et les garanties et les grandes perspectives d’investissement qu’offre le marché local.