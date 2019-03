BMCE Capital et ARM annoncent la signature d’un accord de partenariat en matière de Global Research pour offrir à leurs clients respectifs un plus large accès aux marchés africains avec une couverture intégrant le Maroc, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Ghana et le Kenya.

Cet accord renforce l’offre panafricaine des deux partenaires qui mettent en commun leurs ressources et publications pour une diffusion en domestique et à l’international dans le cadre du réseau AFRICAN SECURITIES NETWORK -ASN®.

Ce partenariat vient en complément de la collaboration déjà établie sur l’activité Brokerage afin de permettre à nos clients globaux -locaux et internationaux- de disposer de services de trading et d’exécution de haut niveau sur l’ensemble des Places couvertes.

A propos de BMCE Capital :

BMCE Capital est le pôle Banque d’Affaires du Groupe BMCE Bank Of AFRICA présent dans toutes les activités de marché, d’intermédiation, de gestion d’actifs, de Conseil, d’Equity Research et de Global Custody couvrant le Maroc, la Tunisie et l’Afrique de l’Ouest.

A propos d’ARM :

ARM est la Banque d’Investissement du Groupe ASSET & RESOURCE MANAGEMENT -ARM, un des leaders de la prestation de services financiers non bancaires au Nigeria.

ARM offre à ses clients un grand accès aux marchés obligataire et action Nigérian et ce, en matière de trading et d’exécution.

ARM est également fortement positionnée sur la Recherche avec des publications qui jouissent d’une grande notoriété grâce notamment à sa couverture d’un large éventail de classes d’actifs et de titres au Nigéria.

A propos d’ASN® :

AFRICAN SECURITIES NETWORK -ASN®- est une marque déposée utilisée à des fins commerciales pour la diffusion des publications propres de BMCE Capital et de ses filiales à Casablanca, Tunis et Abidjan ainsi qu’en co-branding avec ses partenaires en Afrique.