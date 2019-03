Un grand “ouf” de soulagement! Les Etats membres de l’Union européenne (UE) ont approuvé, mardi 12 mars 2019, la sortie de la Tunisie de la “liste des juridictions non-coopératives en matière de fiscalité des entreprises”.

Un communiqué de la Commission européenne indique que les ministres ont expliqué qu'”à la suite des engagements pris en 2017, de nombreux pays ont maintenant mis en œuvre les réformes et les améliorations promises et 25 pays du processus de sélection initial ont été déclarés en règle: Andorre, Bahreïn, Iles Féroé, Groenland, Grenade, Guernesey, Hong Kong, Ile de Man, Jamaïque, Jersey, Corée, Liechtenstein, Macao, Malaisie, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Panama, Pérou, Qatar, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Taïwan, Tunisie, Iles Turques-et-Caïques et Uruguay”.