La Bourse de Tunis entame la séance du Mardi sur une note négative, le Tunindex affiche une baisse de 0,45 %, à 7 008, 00 points , dans un volume d’échanges de 2,305 MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ESSOUKNA gagne 4,65 %, à 2,25 D suivi par les titres SIPHAT et SOTUMAG qui grimpent respectivement de 2,74% et 2,54 %, à 3, 74 D et 2,42 D.

PGH chute de 5, 81 %, à 11,42 D suivi par les deux titres STIP et TGH qui ont reculé respectivement de 5,26 % et 3,84 %, à 1, 08 D et 0,25 D.