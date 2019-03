Des experts de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) ont entamé, lundi 11 mars, une campagne d’inspection de la situation écologique dans certaines régions du gouvernorat de Nabeul.

La campagne a démarré au niveau de Sebkha de Kélibia et celle de Hammam Leghzaz où des échantillons vont être prélevés durant cinq jours puis analysés dans le cadre du contrôle de la situation écologique et de la prévention des menaces et risques à la santé des habitants, explique Nabiha Ben Mbarek, chargée de la direction des écosystèmes naturels à l’ANPE.

Des visites de terrains aux zones humides, notamment à Korba, Slimane, Maamoura et Tazarka, ainsi qu’aux entreprises économiques polluantes sont également programmées dans le cadre de cette campagne qui porte également sur le contrôle de la qualité de l’eau dans les barrages, la gestion des déchets industriels et l’évacuation des eaux polluées, a-t-elle souligné.

Composée de 7 spécialistes, l’équipe de l’ANPE sera munie de deux laboratoires itinérants pour prendre des mesures de pollution de l’air et de l’eau, a ajouté la même source.