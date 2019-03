La Bourse de Tunis a entamé la séance de lundi, dans le rouge, le Tunindex a perdu 0,35 % à 7 054,41 points, traitant un volume faible de 0,636 million de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ESSOUKNA s’offre un gain de 2,71 % à 2,27 dinars(D) suivi par les titres SOTUMAG et BNA qui avancent respectivement de 2,09 % et 1,97 % à 2,44 D et 12,39 D.

Le titre PGH a évolué dans le rouge, affichant une perte de 5,79 % à 12,20 D suivi par les deux titres SERVICOM et BH qui ont baissé respectivement de 4,41 % et 2,97 % à 0,65 D et 12,06 D.