La Tunisie participe à la 9ème édition du Salon international de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord (NAPEC 2109) qui a ouvert ses portes dimanche 10 mars à Oran (Algérie), avec la participation de 570 exposants, 850 délégués et 125 conférenciers, venant de 40 pays.

Dans le cadre de ce Salon, qui devrait accueillir près de 28.000 visiteurs, un espace d’exposition de plus de 15.000 m2 a été aménagé regroupant 570 exposants, parmi les professionnels exerçant dans les activités énergétiques et pétrolières ainsi que dans les filières annexes (ingénierie, géoscience, industrie électronique et électrique, pipeline, fabricants d’équipements, services d’acheminement…), que ce soit publics ou privés.

De grandes firmes pétrolières internationales dont Petrofac, Total, Sonatrach, Sonelgaz, Equinor, Petrojet, Siemens… participent à ce Salon placé sous le slogan “Transformation, partenariat et développement durable”.

Du côté tunisien, une délégation représentant l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), ainsi qu’un nombre d’entreprises privées y prennent part.

Cette manifestation constitue également une opportunité pour les professionnels et les responsables du secteur de débattre des derniers développements industriels, commerciaux et technologiques, outre les défis et les avancées de la recherche sur l’ensemble du marché et de l’industrie énergétique.

Le Salon offrira, aussi, l’opportunité, aux professionnels de rencontrer les décideurs du secteur, de comparer les nombreux produits et services proposés sur le marché, et de découvrir les innovations et les nouvelles technologies.

Volet académique, le NAPEC abordera plusieurs thèmes dans le cadre des conférences qui seront données, trois jours durant. Il s’agit notamment, des “Opportunités d’investissement en Afrique du Nord dans le secteur des Hydrocarbures”, “Valeur de la transformation numérique pour l’industrie du Pétrole et du Gaz” et “Sécurité de l’approvisionnement en gaz et impact des énergies renouvelables”…

Carrefour incontournable des acteurs mondiaux dans le secteur de l’énergie et des hydrocarbures, le NAPEC s’impose comme le plus grand Salon international en Afrique et en Méditerranée.